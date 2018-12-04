EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGELERDE
En çok yağış o bölgelere düştü!
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Meteoroloji Dairesi; Mallıdağ, Değirmenlik, Karaoğlanoğlu, Lefkoşa, Beylerbeyi ve Dipkarpaz’da metrekareye 40 ile 63 kilogram arasında yağış düştüğünü açıkladı.
Meteroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, bugün saat 08:00 itibarıyla son 24 saatte, metrekareye Mallıdağ’da 63, Değirmenlik’te 58, Karaoğlanoğlu’nda 51, Lefkoşa’da 44, Beylerbeyi ve Dipkarpaz’da 40, Kantara’da 32, Yenierenköy’de 28, Ziyamet’te 27, Girne ve Tatlısu’da 25 kilogram yağış kaydedildi.
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