Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGELERDE
EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGELERDE

EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGELERDE

En çok yağış o bölgelere düştü!

A+A-

Meteoroloji Dairesi; Mallıdağ, Değirmenlik, Karaoğlanoğlu, Lefkoşa, Beylerbeyi ve Dipkarpaz’da metrekareye 40 ile 63 kilogram arasında yağış düştüğünü açıkladı.

Meteroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, bugün saat 08:00 itibarıyla son 24 saatte, metrekareye Mallıdağ’da 63, Değirmenlik’te 58, Karaoğlanoğlu’nda 51, Lefkoşa’da 44, Beylerbeyi ve Dipkarpaz’da 40, Kantara’da 32, Yenierenköy’de 28, Ziyamet’te 27, Girne ve Tatlısu’da 25 kilogram yağış kaydedildi.

Etiketler : , , , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.