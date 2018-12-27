Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGELERDE!
EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGELERDE!

EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGELERDE!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

A+A-

En çok yağışı Ziyamet ve Akıncılar aldı

 

Meteoroloji Dairesi verilerine göre en çok yağış Ziyamet ve Akıncılar’a düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya götre,dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arasında metrekareye Ziyamet’e 7, Akıncılar’a 5, Yenierenköy’e 4; Sipahi, Gazimağusa ve Kaleburnu’na 3, Kantara, Taşpınar, Kozanköy, Mehmetcik, Selvilitepe, Boğaz, Çayırova, Dipkarpaz ve Lefkoşa’ya 2, Türkeli, Girne, Karaoğlanoğlu ve Taşkent’e de 1 kilogram yağış düştü

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.