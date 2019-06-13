EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGELERDE!

Meteoroloji Dairesi, dün ve gece en çok yağış alan bölgelerin metre kareye 43 kilo ile Alevkayası ve 36 kilo ile Değirmenlik olduğunu kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yağış alan diğer bölgeler ve kaydedilen yağış miktarı şöyle:

“Serdarlı 22, Gönendere 9, Mallıdağ 7, Esentepe 4, Lefke 3, Gemikonağı 2, Taşkent, Taşpınar, Doğancı, Geçitkale, Tatlısu 1 Kg/M².”