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EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGELERDE

EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGELERDE

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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Meteoroloji Dairesi, 24 saatte Sipahi ve Ziyamet’te metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı.

Dairenin yayınladığı verilere göre, dün 08:00 ile bugün 08:00 arasında, metrekare başına
Sipahi’ye 57, Ziyamet’e 56, Yenierenköy’e 46, Mehmetçik’e 37; Kaleburnu ve İskele’ye 36, Zaferburnu’na 28, Kantara’ya 27, Mağusa’ya 25 ve Dipkarpaz’a 24 kilogram yağış düştü.

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