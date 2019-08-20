Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGEYE DÜŞTÜ!
EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGEYE DÜŞTÜ!

EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGEYE DÜŞTÜ!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

A+A-

Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasını kapsayan 24 saatlik sürede ülke genelinde en çok yağışın metrekareye 72 kg ile Esentepe’de kaydedildiğini açıkladı.

Diğer yağış alan bölgelerden Alayköy’e 48, Taşkent’e 34, Alevkaya’ya 31, Yakın Doğu Üniversitesi’ne 13, Tatlısu’ya da 9 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde ise 1-2 kg/metrekare yağış kaydedildi.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.