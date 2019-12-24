EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGEYE DÜŞTÜ!
Meteoroloji Dairesi açıkladı...
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Ülke genelinde en çok yağış Çamlıbel’e düştü.
Meteoroloji Dairesi’ne göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında metrekareye Çamlıbel 23 kg , Lefke 19 kg, Kozanköy 18 kg, Selvilitepe 17 kg, Tatlısu 15 kg, Kalkanlı 20 kg; Beyarmudu ve Akdeniz 13 kg, Yeşilırmak 12 kg, Güzelyurt 11 kgve Koruçam 10 kg yağış aldı.
Etiketler : en çok yağış, Çamlıbel
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