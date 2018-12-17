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EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ

EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar olan dönemde en fazla yağışın Akıncılar ve Pile’ye düştüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre dün Akıncılar ve Pile’de metrekareye 10; Sandallar ve Kaleburnu’nda metrekareye 6; Tatlısu ve Beyarmudu’nda metrekareye 3; Lefke, İskele, Çayönü ve Mehmetçik’te metrekareye 2; Geçitkale, Gemikonağı, Ercan, Lefkoşa, Taşkent, Taşpınar, Türkeli ve Ziyamet’te metrekareye 1 kilo yağmur düştü.
 

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