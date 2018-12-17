EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ

Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar olan dönemde en fazla yağışın Akıncılar ve Pile’ye düştüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre dün Akıncılar ve Pile’de metrekareye 10; Sandallar ve Kaleburnu’nda metrekareye 6; Tatlısu ve Beyarmudu’nda metrekareye 3; Lefke, İskele, Çayönü ve Mehmetçik’te metrekareye 2; Geçitkale, Gemikonağı, Ercan, Lefkoşa, Taşkent, Taşpınar, Türkeli ve Ziyamet’te metrekareye 1 kilo yağmur düştü.

