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EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ

EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ

Meteoroloji Dairesi açıkladı

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Meteoroloji Dairesi dün ve dün gece en çok yağışın Çayönü köyüne düştüğünü açıkladı.Meteoroloji Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-14 Şubat 08:00 – 08:00 (L) arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Çayönü: 20 kg/m²; Dipkarpaz:16 kg/m²; Ercan, Akdoğan, Geçitkale:12 kg/m²; Mallıdağ:11 kg/m²; Yenierenköy, Ziyamet:10 kg/m²; Çayırova, Lefkoşa, Beyarmudu, Yakın Doğu Üniversitesi, Sipahi, Kırıkkale, Taşkent:8 kg/m²; Tatlısu, Vadili, Kozanköy, Beylerbeyi: 7 kg/m²; Akıncılar, Devlet Üretme Çiftliği, Gaziveren, Güzelyurt:6 kg/m².”

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