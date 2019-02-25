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EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ

EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabah kadar en çok yağmurun 28 kg/m² ile Doğancı’da tespit edildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Doğancı’yı metrekareye 19 kg’lık yağış ile Lefke, 17 kg ile Taşpınar  ve 14 kg ile Beylerbeyi takip etti. Yağış alan diğer yerlerde ise 10  kg/m² ‘nin altında yağmur ölçüldü.

 

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