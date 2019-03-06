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EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ

EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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Meteoroloji Dairesi’ne göre dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arası en çok yağış Akıncılar’a düştü.

Dairenin verilerine göre, metrekareye Akıncılar’da 9, Dörtyol’da 3, Devlet Üretme Çiftliği’nde 2, Mehmetcik’te 1, Kaleburnu’nda 0,2 kilogram yağış düştü

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