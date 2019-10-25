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EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

Metrekareye 36 kg!

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Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 36 kg ile Mallıdağ’da kaydedildiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, Mallıdağı, 34 kg/m² ile Kalkanlı,  30 kg/m² ile Türkleli ve Taşpınar; 24 kg/m² ile de Esentepe, Beylerbeyi, Alevkaya ve Dörtyol izledi.
Bir çok bölgede de, 1 ile 22 kg/ m²  arasında yağışlar ölçüldü.

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