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EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

Metrekareye 50 kg yağmur!

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Sipahi, Ercan ve Bostancı’ya 24 saatte metrekareye 50 kg veya üzeri yağmur düştü.

Meteoroloji Dairesi’ne göre, 27 Ekim 08:00 ile 28 Ekim 08:00 saatleri arasında metrekareye 
Sipahi’de 63, Ercan’da 53, Bostancı’da 50, Yenierenköy’de 45, Lefkoşa’da 33, Vadili’de     27; Alayköy ve Zümrütköy’de 25, Geçitkale’de 23, Güzelyurt’ta 20 kilogram yağış düştü.

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