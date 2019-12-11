Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!
EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

Metrekareye 16 kilo yağmur

A+A-

Meteoroloji Dairesi, dün ve dün gece, en çok yağışın Gazimağusa’ya düştüğünü açıkladı. 
Açıklamada, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle aktarıldı:
“Gazimağusa 16 kg/m², Dipkarpaz, Ziyamet 4 kg/m², Çayırova, Pile, Sipahi, Mehmetcik 3 kg/m², Yenierenköy 2 kg/m², Kantara, Ercan, Akıncılar, Salamis, Değirmenlik 1 Kg/M².”
Diğer yerlerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.