EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

Meteoroloji Dairesi, dün ve dün gece, en çok yağışın Gazimağusa’ya düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle aktarıldı:

“Gazimağusa 16 kg/m², Dipkarpaz, Ziyamet 4 kg/m², Çayırova, Pile, Sipahi, Mehmetcik 3 kg/m², Yenierenköy 2 kg/m², Kantara, Ercan, Akıncılar, Salamis, Değirmenlik 1 Kg/M².”

Diğer yerlerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.