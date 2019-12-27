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EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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KKTC’de son 24 saat içinde en çok yağışın Çamlıbel’e düştüğü bildirildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 26 – 27 Aralık 08:00 – 08:00 arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Çamlıbel 23 kg/m², Kalkanlı 21 kg/m², Kozanköy19 kg/m², Bostancı, Yeşilırmak 17 kg/m², Akdeniz, Koruçam16 kg/m², Zümrütköy, Selvilitepe15 kg/m², Gaziveren14 kg/m², Türkeli, Doğancı, Güzelyurt 12 kg/m², Alayköy 10 kg/m². Diğer yörelerimizde ise 1 ile 9 kg/m² arası yağış kaydedildi”

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