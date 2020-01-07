EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!
Meteoroloji Dairesi açıkladı...
A+A-
Meteoroloji Dairesi verilerine göre, dün ve gece, en çok yağışı Karpaz bölgesi aldı.
Meteoroloji Dairesi tarafından dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arasında yapılan ölçümlerde, metrekareye, Mehmetçik’e 49; Yenierenköy ve Ziyamet’e 43, Akıncılar’a 38; Gazimağusa ve Sipahi’ye 33, İskele’ye 29, Girne’ye 28, Doğancı’ya 27; Karaoğlanoğlu ve Esentepe’ye 26, Kaleburnu ve Zafer Burnu’na 22; Geçitkale ve Dipkarpaz’a 21 kilogram yağış düştü.
Geriye kalan bölgelerde 20 kilogramın altında yağış oldu.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.