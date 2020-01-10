EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!
Meteoroloji Dairesi açıkladı...
A+A-
Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağmurun metrekareye 29 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Dipkarpaz’ı metrekareye 8 kg ile Kaleburnu ve Ziyamet; 6 kg ile Sipahi ve 5 kg ile Yenierenköy takip etti.
Yağmur alan diğer yerlerde ise 5 kg/m²’nin altında yağış ölçüldü.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, en çok yağış
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.