EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte KKTC genelindeki yağış miktarlarını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 arasındaki sürede metrekareye Zafer Burnu’nda 11, Güzelyurt’ta 4, Boğaz, Dipkarpaz, Ercan, Esentepe, Selvilitepe, Lefkoşa, Pile ve Gönendere’de 3 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde 0,1 ile 2 kg arası yağış kaydedildi.