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EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

En çok yağış o bölgede!

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Meteoroloji Dairesi dün en çok yağışın Beyarmudu bölgesine düştüğünü kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

Beyarmudu’na 9 kg; Kırıkkale’ye 8 kg; Alayköy, Devlet Üretme Çiftliği, Gemikonağı’na 6 kg; Dipkarpaz’a 5 kg; Mehmetcik, Boğaz, Lefke’ye 4 kg; Akdoğan, Kozanköy, Beylerbeyi, Pile, Yeşilırmak, Geçitkale ve Girne’ye 3 kg; Çayırova, Çayönü, İskele, Gazimağusa, Salamis, Esentepe, Doğancı, Gönendere, Değirmenlik, Akıncılar, Ercan, Kantara, Alevkaya ve Ziyamet’e 2 kg; diğer yörelere ise 0,2-1 kg.

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