Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. En çok yağış Serdarlıya
En çok yağış Serdarlıya

En çok yağış Serdarlıya

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre

A+A-

Meteoroloji Dairesi, son 24 saat içerisinde yapılan ölçümlerde en çok yağışın 31 kg/m² ile Serdarlı’da tespit edildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Serdarlı’yı 9 kg/ m² ile İskele ve Esentepe takip etti.

Alevkaya ve Tatlısu’da 5 m² yağış belirlenirken, yağış alan diğer bölgelerde ise 5 m²’nin altında yağış kaydedildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.