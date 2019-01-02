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EN ÇOK YAĞIŞ SİPAHİ'YE DÜŞTÜ!

EN ÇOK YAĞIŞ SİPAHİ'YE DÜŞTÜ!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadarki sürede en çok yağışın metrekareye 80 kilogramla Sipahi’de kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Sipahi’yi 60 kg/m² ile Ziyamet, 51 kg/m² ile Dipkarpaz, Zaferburnu, 33 kg/m² ile Mehmetçik ve 27 kg/m² ile İskele ile Akıncılar takip etti.

Çayırova’da ise 26 kg/m² yağış ölçülürken; yağış alan diğer yerlerde ise 26 kg/m²’nin altında yağış belirlendi.
 

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