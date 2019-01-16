EN ÇOK YAĞIŞ TATLISU'YA

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 52 kg ile Tatlısu’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Tatlısu 52 kg/m², Esentepe 49 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği, Alevkaya 32 kg/m², Mallıdağ 30 kg/m², Ercan 29 kg/m², Serdarlı 26 kg/m², Mehmetcik 24 kg/m², Lefke 23 kg/m², Karaoğlanoğlu, Değirmenlik 21 kg/m², Ziyamet 19 kg/m², Girne, Yeşilırmak, Zafer Burnu 18 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 5 ile 17 kg/m² arası yağış kaydedildi.