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En Çok Yağış Yeni Erenköy’e Düştü

En Çok Yağış Yeni Erenköy’e Düştü

Meteoroloji Dairesinden alınan bilgiye göre

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Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 saatleri arası metrekareye düşen yağış miktarlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, metrekareye Yenierenköy’de 19, İskele’de 12, Mehmetcik’te 8, Zafer Burnu’nda 6, Dipkarpaz, Çayırova ve Gazimağusa’da 2 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde 0.5 ile 1 kilogram arası yağış kaydedildi.

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