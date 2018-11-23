EN ÇOK YAĞIŞ YEŞİLIRMAK'A

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıytla son 24 saatte en çok yağışın 15 kilogramla Yeşilırmak’a düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Yeşilırmak’a 15, Selvilitepe’ye 8, Çamlıbel’e 7, Boğaz, Alevkaya ve Değirmenlik’e 4, Gemikonağı’na 3, Kozanköy, Çayırova ve Karaoğlanoğlu’na 2, Alsancak, Girne ve Gazimağusa’ya 1 kilogram yağış düştü.