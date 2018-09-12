EN ÇOK YAĞMUR ALSANCAK VE MALLIDAĞ'A YAĞDI!

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadarki sürede en çok yağışın metrekareye 12 kilogram ile Alsancak ve Mallıdağ’da ölçüldüğünü bildirdi.

Alsancak ve Mallıdağ’ı 9 kilogramla Boğaz ve 6 kilogramla Alevkayası takip ederken yağış alan diğer yerlerde 5 kilogramdan az yağış kaydedildi.