EN ETKİLİ YÖNTEMLERDEN BİRİ!

Eldivenle tüy almak, kadınların kurtarıcısı haline gelmiş durumda. Oldukça pratik olan bu yöntem ile istenmeyen tüylerden hızlıca kurtulabilirsiniz. Eldivenle tüy nasıl alınır? Eldiven, tüyleri azaltır mı?

Eldiven yöntemi, tıpkı ağda, lazer, jilet gibi bir tüy alma yöntemidir. Bu yöntemlerin hepsi birbirinden farklıdır. Biz bugün son zamanlarda kadınlar arasında bir hayli popüler hale gelen eldivenle tüy alma yönteminden bahsedeceğiz.

Eldivenle tüy nasıl alınır?

Lazer yöntemi son zamanlarda fazlasıyla tercih edilse de eldivenle tüy alma uygulaması da uzun süredir var olan bir yöntem. Eldivenle tüy almak için öncelikle işlem yapacağınız bölgeyi iyice yıkayın ve kurulayın. İşlem yapılacak bölgenin tamamen kuru olması çok önemli. Ardından elinize eldiveni takın ve tüylerinizi alın.

Eldiven yöntemi tüyleri azatır mı?

Eldiven, tüyleri kökleriyle beraber aldığı için uzun vadede kıl köklerini zayıflatabiliyor. Eldiven yöntemi, tüyün kısa sürede çıkmasına da engel oluyor.

Eldivenle tüy almanın zararları var mı?

Eldivenle tüy almanın cilt için bilinen bir zararı yoktur. Eğer ilk kez deneyecekseniz batık sorununa neden olabilir. Bunun yanı sıra biraz acılı bir yöntemdir. Eldivenle tüy alırken acıyı en aza indirmek için işlem yapacağınız bölgeye bebek pudrası sürebilirsiniz.