EN FAZLA YAĞIŞ DOĞU KESİMLERE DÜŞECEK!

Sağlanak yağışlar ülke genelinde etkili olmayı sürdürüyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, dünkü açıklamalarda öngörülen 100 kilogram üzerindeki yağışların azalacağını ve en fazla yağışın doğu kesimlerde metrekareye 50-60 kg olarak beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, “Son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda, bölgemizde devam eden sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların bugün ve yarın akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam edeceği, fakat meteorolojik şartlarda meydana gelen değişiklikle dünkü açıklamalarımızdan farklı olarak öngörülen 100 kg ve üzeri yağış miktarının azalacağı ve en fazla yağışın Doğu kesimlerde 50-60 kg olarak gerçekleşeceği beklenmektedir” denildi.

Girne dün akşamki yağışlardan en fazla etkilenen bölge oldu. Bazı işyerlerini ve tesisleri su bastı.

Dün en fazla yağışı 246 kg ile Selvilitepe, 176 kg ile Girne Boğazı ve 165 kg ile Kozanköy aldı.

Öte yandan dün akşam saatlerinde Gönyeli Barajı’nda su seviyesinin çok yükselmesi nedeniyle olası bir baraj taşkınını önleyebilmek adına baraj kapakları yetkililer tarafından kontrollü olarak açıldı.

Yetkililer, Gönyeli’deki vatandaşlara araçlarını güvenli bölgelere çekmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Yağışlardan en fazla etkilenen ve büyük hasar meydana gelen Lapta’daki çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yağışlar Güzelyurt’ta da etkili oldu. Serhatköy, Kalkanlı ve Lefke bölgelerindeki dereler akışa geçti.

Güzelyurt ve Lefke Kaymakamlıkları öncülüğünde bölgedeki ilgili birimler, yağışlardan kaynaklanabilecek olası olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle dün akşam bir süreliğine trafiğe kapatılan Lefkoşa – Girne yolu da sabahın erken saalerinde ulaşıma açıldı.

Bu arada dün akşam ulaşıma kapanan Dikmen yolu, su birikintileri nedeniyle ulaşımı Yılmazköy üzerinden sağlanan Lefkoşa – Güzelyurt anayolu da tarfiğe açıldı.

Kalecik – Tuzluca kavşaklarında ise yol çökme tehlikesi nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım kalecik köyü içinden sağlanıyor.

Yağışlardan en fazla etkilenen ve büyük hasar meydana gelen Lapta’daki çalışmalar ise sürüyor.

Polis sürücülerin olası toprak ve taş kaymalarını göz önünde bulundurarak, ayrıca su birikintileri içinden geçerken yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulunuyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi de, Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre bugün öğlen itibarıyla etkisini artırması beklenen kötü hava koşullarına karşı önlemler aldı

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, aşırı yağışlar nedeniyle tüm okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.