EN FAZLA YAĞIŞ ERCAN'DA!
Meteoroloji Dairesi açıkladı...
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Bugün saat 08.00 itibarıyla 24 saat içerisinde ülke genelinde en fazla yağış metrekareye 13 kilogram ile Ercan’da kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nin yağış raporuna göre, Ercan’ı 8 kg ile Yakınn Doğu Üniversitesi, 6 kilogram ile Mallıdağ, 3 kilogram ile Alayköy ve 2 kilogram ile Türkeli ve Gönendere izledi.
Etiketler : en fazla yağış, Ercan
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