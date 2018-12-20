EN FAZLA YAĞIŞ GÖNENDERE'DE
24 saatte metrekareye düşen yağış miktarları...
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Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarlarını açıkladı.
Buna göre metrekareye Gönendere’de 21, Beyarmudu’nda 17, Boğaz, Doğancı, Lefkoşa ve Yenierenköy’de 13, Akdeniz, Beylerbeyi, Çayönü, Kaleburnu, Ercan ve Sipahi’de 11 kilogram yağış düştü.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, en çok yağış, Gönendere
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