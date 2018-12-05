EN FAZLA YAĞIŞ O BÖLGEDE!

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 97 kg ile Sipahi ve Zafer Burnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışlar en fazla Sipahi, Zafer Burnu’na düşerken, bunu Yenierenköy Geçitkale, Gazimağusa, Gönendere, Dipkarpaz, Mehmetcik , İskele ve Ziyamet köyü izledi.

En az yağış ise Girne’de oldu.