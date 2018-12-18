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EN FAZLA YAĞIŞ O BÖLGEYE DÜŞTÜ

EN FAZLA YAĞIŞ O BÖLGEYE DÜŞTÜ

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 13 kg ile Gönendere’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Gönendere 13 kg/m², Zafer Burnu 11 kg/m², Pile 9 kg/m², Girne, Dipkarpaz 7 kg/m², Kırıkkale, Sipahi, Geçitkale, Akdeniz, Beyarmudu 6 kg/m², Alsancak, Çamlıbel, Devlet Üretme Çiftliği, Yenierenköy 5 kg/m², Esentepe, Çayırova, Vadili, Akdoğan, Kaleburnu, Yeşilırmak 4 kg/m², Gemikonağı, İskele, Mehmetcik, Türkeli, Ercan 3 kg/m².”

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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