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EN FAZLA YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

EN FAZLA YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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Meteoroloji Dairesi, hafta sonu en fazla yağışın Zafer Burnu ve Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.

Daireden verilen bilgiye göre, 23 – 24 Aralık tarihleri ve 08.00 saatleri arasında Zafer Burnu 4 kg/m², Dipkarpaz 3 kg/m², Akdeniz, Selvilitepe, Sipahi, Bostancı, Yenierenköy, Kalkanlı, Güzelyurt, Doğancı, Taşkent 2 Kg/M², Türkeli, Yeşilırmak, Karaoğlanoğlu, Boğaz, Çamlıbel, Ercan, Mehmetcik, Alsancak, Lefkoşa, Zümrütköy, Girne, Gaziveren 1 Kg/M² yağış aldı.

Yağış alan diğer yörelerde ise 1 Kg/M²’den az yağış kaydedildi.

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