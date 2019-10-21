EN FAZLA YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

24 saatte en fazla yağmur Beyarmudu’nda, metrekareye 47 kilogram olarak kaydedildi.

Yağışlı hava dün özellikle doğu bölgesinde etkili olurken, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağmur Beyarmudu’nda, metrekareye 47 kilogram olarak kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasındaki 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Beyarmudu 47 kg/m², Kırıkkale 34 kg/m², İskele 15 kg/m², Gazimağusa, Çayırova 11 kg/m², Pile, Çayönü 10 kg/m², Salamis, Akıncılar 9 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 8 kg/m² arası yağış kaydedildi.