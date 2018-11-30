EN FAZLA YAĞIŞ ZAFER BURNUN'DA!
En çok yağış Zafer Burnu'na
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Meteoroloji Dairesi, dün gerçekleşen yağışlara göre en fazla yağışı metrekareye 29 kilogramla Zafer Burnunun aldığını bildirdi.
Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte, Zafer Burnu 29 Kg/M², Değirmenlik 17 Kg/M², Ziyamet 16 Kg/M², Taşkent 15 Kg/M², Gemikonağı, Türkeli 12 Kg/M², Alsancak 11 Kg/M², Kozanköy 9 Kg/M², Selvilitepe 8 Kg/M², Sipahi, Gönendere, Beyarmudu, Kaleburnu, Dörtyol 7 Kg/M², Mehmetcik, Beylerbeyi, Taşpınar, Pile, Kalkanlı 6 Kg/M², diğer yörelerde ise 1 ile 5 Kg/M² arası yağış kaydedildi.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, en fazla yağış, Zafer Burnu
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