EN KÖTÜ YARIŞMACI FİNALE KOŞUYOR!

Survivor 2017'de herkesin elenir gözüyle baktığı Gönüllüler takımında yer alan Berna Keklikler, finale koşuyor. Survivor Berna bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu...

Heyecan ve adrenalinin bir an bile eksik olmadığı Survivor'da herkesin elenir gözüyle baktığı Berna, dokunulmazlığı kazanarak bir hafta daha adada kalmayı garantiledi.

3 kişi kalan Gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Berna dokunulmaz olurken, kaybeden Ogeday ve Elif direkt olarak eleme adayı oldular

ELİF'LE ELEMEYE KALDILAR

Ödül ve dokunulmazlık oyunlarında beklenen performansı gösteremeyen Berna, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da sembolü kazandı ve bir hafta daha yarışmada kalmayı garantiledi.

BİR DOKUNULMAZLIK OYUNU DAHA VAR!

Survivor'da bir önceki ada konseyinde Ogeday ve Elif eleme potasına giren isimler olmuştu. Oynanan ödül oyununu ise sayısaL olarak üstün olan ünlüler takımı kazanmıştı.

Yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ünlüler ve gönüllüler bu zorlu mücadelenin ardından adaya veda konseyinde toplanacak ve bir yarışmacı hayallerine veda edecek.