En önemli hormonlardan biri!

TSH nedir? TSH testi neden yapılır? TSH yüksekliği tedavisi…

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Tiroid bezine diğer hormonları üreteceğini söyleyen TSH (Tiroid Uyarıcı Hormon) nedir? TSH testi neden yapılır? TSH yüksekliği tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

TSH (Tiroid Uyarıcı Hormon) NEDİR?

TSH tiroid bezine diğer hormonları nasıl üreteceğini söyler. TSH veya tiroid uyarıcı hormon hipofiz bezi tarafından üretilir (beynin tabanındaki bezelye büyüklüğünde bir yapı).

Hipofiz bezi genellikle “ana bez” olarak adlandırılır, çünkü tiroid bezini de içeren diğer hormon üreten bezleri de kontrol eder. Optik sinirlere yakın olan beynin tabanındaki burun köprüsünün arkasında bulunur. Bu bez, beyindeki bir bölge olan hipotalamus ile yakından çalışır.

Hipotalamus, hipofiz bezine daha fazla TSH üretmesini söyleyen tirotropin salgılayan hormonu (TRH) üretir. Hipofiz bezi bir termostat gibi çalışır. Tiroid hormonu seviyelerinin düşük olduğunu algılarsa, daha fazla TSH salgılar.

Tiroid hormon seviyeniz yüksekse, TSH salınımını yavaşlatır veya durdurur.

Boyun dibinde bulunan tiroid bezi de metabolizmanızı ve diğer vücut fonksiyonlarını etkileyen hormonları tiroksin (T4), triiyodotironin (T3) ve kalsitonin üretmesine yardımcı olur. Tiroid boynun ön tarafında bulunan kelebek şeklinde küçük bir bezdir.

Tiroid, bu üç hormonun salınması yoluyla metabolizma ve büyüme dahil olmak üzere çok sayıda farklı vücut fonksiyonunu kontrol eder.

Hipofiz beziniz daha fazla TSH üretirse, tiroidiniz daha fazla hormon üretecektir. Bu şekilde, iki bez doğru miktarda tiroid hormonu üretildiğinden emin olmak için birlikte çalışır. Bununla birlikte, bu sistem bozulduğunda tiroidiniz çok fazla veya çok az hormon üretebilir.

Normal bir TSH aralığı, litre başına 0,4 ila 4,0 milli-uluslararası birim (mIU / L) arasındadır.