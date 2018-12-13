En önemli hormonların başında geliyor!

E2: Estradiol nedir? Estradiol yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Estradiol hormonu kadın vücudunda östrojen hormonundan sonra yer alan önemli hormonların başında gelmektedir. Peki, E2: Estradiol nedir? Estradiol yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Temel olarak yumurtalıklarda daha az olarak böbrek üstü bezinde, yağ dokuda ve testislerde (erkekte) üretilen E2: Estradiol nedir? Estradiol yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde kolaylıkla bulabilirsiniz…

E2: ESTRADİOL NEDİR?

Estradiol, doğurgan kadınların birincil seks hormonudur. Yumurtalık foliküllerinin gelişmesinden oluşur. Estradiol, kadın özelliklerinden ve cinsel işlevsellikten sorumludur. Ayrıca, estradiol kadınların kemik sağlığı için önemlidir. Estradiol, endometriozis, fibroidler ve hatta kadın kanserleri gibi jinekolojik problemlerin çoğuna katkıda bulunur. Erkeklerde testislerde az miktarda üretilen E2 spermlerin erken ölmesini engellemektedir. Normal estradiol değerleri aşağıdaki gibidir.

– Erkekte: Her mililitrede 10 – 50 pg/mL

– Menopoza girmemiş kadında: 45 – 400 pg/mL, adet döngüsü içerisinde bu değerler arasında artıp azalır

– Menopoza girmiş kadında: 0 – 30 pg/mL

– Çocuklarda: 0 – 25 pg/mL

ESTRADİOL YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Estradiol yüksekliği genellikle yumurtalıklarda bir sorun olduğu anlamına gelir. Hamile kalamamaya yol açabilir ve doğurganlık ilaçlarının işe yaramamasına neden olabilir.

Estradiol yüksekliği menopozun da bir işareti olarak kabul edilmektedir. Meme veya rahim kanseri riskinin artması ile ilişkilendirilmiştir. Erkekte göğüs büyümesine, idrar yaparken zorlanmaya ve cinsel arzuda düşüşe yol açabilir. Meme ve rahim kanseri riskini arttıran estradiol hormonu değerindeki artış erkeklerde göğüs büyümesine, cinsel istekte düşüş ve idrar yaparken zorlanma gibi çeşitli olumsuz etkilere sebep olmaktadır.

ESTRADİOL YÜKSEKLİĞİ NEDENLERİ

Estradiolün arttığı durumlar şunlardır:

– Anormal seksüel gelişmede, feminizasyon sendromlarında

– Kadınlarda yumurtalık tümörlerinde

– Erkeklerde testis tümörlerinde

– Böbrek üstü bezi tümörlerinde

– Ergenlik (püberde) öncesi dönemde

– Normal gebelik esnasında

– Tiroid bezinin hızlı çalıştığı (hipertiroidizm) durumlarında

– Karaciğer sirozunda

– Ciddi karaciğer hastalıklarında

ESTRADİOL DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

Estradiol düşüklüğü yumurtalıklarda bir sorun olması halinde ortaya çıkabilmektedir. Estradiol düşüklüğü sonrasında kemikte mineral kaybı ortaya çıkabilir. Vücudun yeterince gıda alamaması halinde de estradiol düşüklüğü ortaya çıkabilmektedir. Estradiol düşüklüğü sonrasında kemik erimesi de ortaya çıkabilmektedir.

ESTRADİOL DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENLERİ

Estradiolün azaldığı durumlar şunlardır

– Menapoz

– Turner sendromu

– Ciddi yeme bozuklukları; anoreksia nervoza gibi

– Kronik böbrek hastalığı

– Aşırı egzersiz (kadınlarda)

– Hipofiz bezinin yetersiz çalışması; yumurtalıkların E2 hormonunu üretmesinin uyarılması azalır.

– Yumurtalık fonksiyonunun yetersiz olması sonucu yetersiz hormon salgılaması

– Polikistik over sendromu