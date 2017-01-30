EN PAHALISI HOSTES!

Melin Dobran

Euro’nun, Türk Lirası karşısında değer kazanması nedeniyle KKTC’deki sebze ve meyve fiyatları güneyin çok altına düştü.

Güneyde bir kilo domatesin 1,30 Euro civarında olduğunu ve bunun 5,2 TL anamına geldiğini belirten vatandaşlar, Lefkoşa’daki açık pazardan 2,5 TL’ye aldıklarını belirttiler. Aynı şekilde güneyde en ucuz elmanın kilosu bir Euro, yani 4,1 TL iken kuzeyde 2,5 TL’ye satılıyor.

Açık pazar dün, oldukça kalabalıktı.Kalabalığı görmenin mutluluğunu yaşayan esnaf, satışların iyi gittiğini söyledi. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, kilosu 3 TL olan sarma ve karnıbahar, 2,5 TL olan domates, 3 tanesi 10 liraya düşlen enginardan bol bol satın aldı.

Pazarın en pahalı sebzesi ise toplaması oldukça zahmetli olan Hostes’ti. Bir kilo Hostes’i 15 liradan satan manavlar, yağışların devam etmesi halinde bu tür ürünlerinin şubat ayında bollaşacağını söyledi. Narenciye ürünlerinin fiyatları 2.50-3 lira arası, Çilek 7.50 liradan, mantarın kilosu 8 liradan satıldı

Esnaf ne dedi?

Ayhan Bilsin

“Satışlarımız Allah’a şükür normal seyrinde gidiyor. En çok çiçek lahanası, yeşillik ve brokoli gibi sebzeler sattık. Havanın da güzel olması hem bizim için iyi hem de müşteri için. Uzun zamandan sonra pazarda kalabalığı gördüğümüz için mutluyuz. Fiyatlarımız da gayet uygundur.”

Yasin Yılmaz

“Yeni yıldan sonra birçok şeye zam yapıldığı için vatandaşın alım gücü gittikçe düştü. Çok şükür evimize ekmek götürebilecek kadar kazanıyoruz. Vatandaş benden en çok elma aldı. Öğleden sonraları fiyatları düşürüyoruz. Ayva ve kivinin kilosunu 4 liraya satıyoruz. Elmanın ise 2.50 lira.”

Zulfi Muhammed

“Biz mandarin ve portakal sattık. Ürünlerimizi Lefke’den getirdik. Satışlarımız idare eder durumdadır. Hava güneşli olduğu için halk kendini sokağa attı. Kimisi alışveriş yaptı kimisi de gezdi. Ay sonu olmasına rağmen pazarda güzel bir kalabalık vardı. Genellikle sezonun meyveleri çok satılıyor.”

Arif Kızılgök

“Vatandaş bizden en çok çiçek lahanası ve gulumbra aldı. Lahananın tanesini 3, gulumbranın ise 2 liradan sattık. Bizim bölge biraz kenarda kaldığı için bu tarafa fazla müşteri uğramıyor. Bu işe başlamak için geciktik o yüzden de kenarda tezgâh kurmak zorunda kaldık. Sattığımız ürünler bizim ve hormonsuzdur. Öğleden sonra fiyatları düşürüyoruz çünkü insanımız ucuz mal arıyor ve daha çok öğleden sonra geliyor.”

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