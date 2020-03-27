"En son alınan 102 testin sonucunda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır".

KKTC Sağlık Bakanlığı Dipkarpaz ve Yenierenköy'den gelen örneklerin testlerinin gün boyunca sürdürüldüğünü ve en son alınan 102 testin sonucunda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, bu testlerle birlikte bugün yapılan test sayısı 179' a yükselirken, pozitif vaka sayısı 4’te kalmıştır.