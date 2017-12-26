En Tuhaf Seks Kazaları...

Men's Health acil doktorlarına karşılaştıkları en ilginç seks kazalarını sordu. Acil doktorları daha önce hiç duyulmamış seks fantezileri içeren birbirinden tuhaf seks kazalarını anlattı.

Patlayan şeker fiyaskosu



"Bir kadın hastaneye genital bölgesindeki rahatsızlıkla geldi. Altına yapmak üzere 3 yaşındaki bir çocuk gibi bacak değiştiriyordu. Birkaç test yapıp sorunu anlamaya çalıştık ancak hiçbir problem gözükmüyordu. Daha sonra kadın itiraf etti. Eşiyle baş başa geçirdikleri romantik gecede patlayan şekerle oral seks yapmışlar. Şeker patlayınca irritasyon, şişme ve yanma meydana gelmiş." Kaliforniyalı acil doktoru David Meyers

Rektumdan çıkabilecek en son şey...



"Acilde çalışıyorken rektum yabancı cisimleriyle çok kez karşılaştım. Bir keresinde ameliyatla birinin rektumundan softbol topu, bir keresinde de büyük bir patates çıkarmak zorunda kalmıştık." New Yorklu plastik cerrah Joshua D. Zuckerman

Diş telleriyle oral seks



"Üniversiteye yeni başlamış bir genç penisi şişliği ile acile geldi. Penisi gerçekten çok fazla şişmişti ve bazı sıyrıklar vardı. Israrım üzerine genç, diş telleri olan birinin kendisine oral seks yaptığını itiraf etti. Diş telleri penisini keserken bütün yemek, mikrop ve bakteriler yaraların içine dolmuştu. Bir süre antibiyotik tedavisi gördükten sonra neyse ki iyileşti." Dr. Robert J. Hartman, Jr

O yüzüğün orada ne işi var?



"60'lı yaşlarında bir adam penisinde bir alyans sıkışmış şekilde acile geldi. Ereksiyon bozukluğu olan adam ereksiyon olabilmek için internette biraz araştırma yaptıktan sonra penisine, penis yüzüğü yerine alyansını takmayı denemiş. Yüzük sıkışınca kan dolaşımı durmuş.



"Acil doktorları metal kesici ile kesmeye çalışmışlar ancak yüzük titanyum olduğu için işe yaramamış. Kesecek hiçbir şey bulamayınca fazlasıyla endişelendim. Kolları sıvadım ve elmas uçlu daire testereyle kesmeyi başardım." Dr. Robert J. Hartman, Jr.

Acı yedikten sonra oral seks yapınca...



"Bir keresinde genital bölgesinde yanmayla acile gelen bir kadının, partnerinin acı yedikten hemen sonra kendisine oral seks yaptığını öğrenmiştim. Kadının genital bölgesinde hafif yanıklar meydana gelmişti." Teksaslı acil doktoru Gabe Wilson