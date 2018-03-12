ENGELLİ PANOLARINA İKİNCİ KEZ SALDIRI!

Rahmetli Mustafa Çelik anısına “Engel Değiliz” projesi Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğinde ve LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Masası ve Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu İnisiyatifi ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin engelli park yerlerine saygı duyulmasına yönelik görsel yeni uygulaması belediye sınırları içerisinde hayata geçti.

Bu kapsamda, LTB’ye ait toplam 6 tane özel gereksinimli birey park noktasına, özel gereksinimli bireylerin “Haklarımıza Saygı” yazısını tuttukları panolar yerleştirildi. Projenin ilk uygulama alanlarının birinde montajlanan pano ikinci kez parçalandı.

POSTA DAİRESİ ÖNÜNDEKİ PANOYA İKİNCİ KEZ ÇİRKİN SALDIRI

LTB’den yapılan açıklamaya göre, yerel yönetimlerde bir ilk olan projenin amacı, şehrin farklı noktalarında işgal edilen ve bazı kesimler tarafından saygı duyulmayan özel gereksinimli birey park yerlerine yönelik saygı ve farkındalığın artırılması.

Açıklamaya göre, projenin ilk uygulama alanlarının birinde montajlanan pano ikinci kez parçalandı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından önceki gün kırılan panonun yerine yenisi yerleştirilirken, hafta sonu yapılan saldırının ardından yeni pano da parçalanmış şekilde bulundu.

LTB Zabıta Şubesi, konuyla ilgili olarak bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi dahil konuyla ilgili olarak polisle işbirliği içinde çalışma başlattı.