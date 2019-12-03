"ENGELLİLER BU ÜLKENİN ÜVEY EVLADI DEĞİL!"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde KKTC’de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu yetkilileri gün dolayısıyla ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk koydu.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Federasyona bağlı 6 dernek yetkilisi basın toplantısı da düzenleyerek sorunlarını aktardı, taleplerini bildirdi.

Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk basın toplantısında, enegllilerin yaşadığı sıkıntılara işaret etti ve 14 maddelik istem paketini devlet ve hükümet yetkililerine ileteceklerini söyledi.

Yücetürk, engellilerin genel sorunlarını çözecek Engelliler Dairesi’nin acilen kurulmasını talep etti, Özel Eğitim Yasası ve tüzüklerinin de acilen hazırlanıp Meclis’ten geçmesini istedi.

İstihdam sorunlarına da çözüm bulunmasını isteyen Yücetürk, iş bekleyen 660 civarında engelli bulunduğunu ancak 2006’dan bu yana kamuya istihdam yapılmadığını söyledi.

Yücetürk, “İstihdam gerçekleşmezse Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız” dedi.

Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı da, konuşmasında engelli bireyler ve engelli ailelerine gereken önemin verilmediğine dikkat çekti.

Refia Arı, 2014’te temelleri atılan ve ilk etabı tamamlanan Engelli Yaşamevinin 2’nci etabının ihalesine hala çıkılmamasını eleştirdi.

Arı, “artık ümidimiz kesildi. Ne olursa olsun bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Anne ve babasız olan engelli bireylerin barınacak bir yerinin olmaması bu toplum için büyük bir acıdır. Biz kendimizi bu toplum içinde yalnız hissediyoruz” dedi.

Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda da, sorunlarını anlatmaktan artık yorulduklarını dile getirdi.

Sosyal bir devlet olan KKTC’de danışmanlık hizmetlerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Çaluda, engellilerin sağlık ve eğitimleri konusunda geç kalınmaması için tam donanımlı erken tanı merkezi istediklerini söyledi.

Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem de konuşmasına , “bugüne kadar her yıl bir noktayı düzeltseydik bugün dünyada örnek gösterilebilir bir ülke olabilirdik” diyerek başladı.

Özerdem, “toplumda çifte standardın giderilmesi ve engellilere eşit ölçüde yaklaşılması lazım” dedi.