Engin de Hollywood yolcusu!

Engin Öztürk, Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın anlaştığı ajansla sözleşme imzaladı.

Engin Öztürk’ün de ünü sınırları aştı. Genç yıldız, Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya’nın anlaştığı ABD’deki oyunculuk ajansıyla sözleşme imzaladı.

ABD'deki dünyaca ünlü yetenek ajanslarından United Talent Agency, geçen yaz Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'da (Protector) başrolde yer alan Çağatay Ulusoy ile Hazal Kaya'yı takibe aldı. Aralarında Angelina Jolie ve Johnny Depp'i de himayesinde bulunduran ajans, iki isimle de anlaşma yaptı.

Sözleşmeden sonra ajans, Türk oyuncuları yakın takibe aldı. Ve yapılan karşılıklı anlaşmaların ardından 32 yaşındaki Engin Öztürk'le de imzalar atıldı. Böylece genç oyuncu Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy gibi Hollywood'un kapılarını araladı.

GENÇ OYUNCU HOLLYWOOD'A GÖZ KIRPTI

Sık sık Amerika'ya uçan Engin Öztürk, yeni ajansının eğitimlerine katılacak. Önümüzdeki yıl da Boran Kuzum ile 'Hakan: Muhafız'ın' ikinci sezonunda rol alacak.

ABD'deki ajansla anlaşan Çağatay Ulusoy, birçok yapımcıyla masaya oturmuştu.

Öte yandan Hazal Kaya'nın önümüzdeki yıl büyük bir projede yer alması bekleniyor.