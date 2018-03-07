Engin Öztürk'ün dönüşü!
Engin Öztürk'ün dönüşü!
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Geçtiğimiz günlerde 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin kadrosuna katılan Engin Öztürk'ün diziden ilk fotoğrafı paylaşıldı.
Son olarak 'Yüksek Sosyete' dizisinde rol alan Engin Öztürk'ün yeni dizisinden ilk fotoğraf paylaşıldı.
Yakışıklı oyuncu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Günalp Bey' karakterine hayat verecek.
Dizinin resmi instagram hesabından "Karacahisar Kalesi’nin başına Günalp Bey getirilir" notuyla Engin Öztürk'ün yeni dizisinden ilk fotoğrafı paylaşıldı.
Etiketler : Engin Öztürk, Diriliş Ertuğrul
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