Enginar sandığı fareyi yiyen adam: Bıyıkları ve bana bakan iki gözü gördüm

Herhangi bir restoranda başınıza gelebilecek belki de en kötü kabus bu: Yemeğinizin arasına gizlenmiş ölü bir fareyi az kalsın yemek. Fakat dondurulmuş sebze ve patateslerini pişirmek için eve dönen İspanyol'un başına gelen tam da buydu.

Adı yalnızca Juan José D.M. olarak belirtilen adam malzemeleri bir tavaya koyduğunda karanlık bir şekil fark etti ama başta önemsemedi. Yemeği tabağına servis edip yemeye başladı.

Çevrimiçi haber sitesi El Confidencial'a konuşan Juan Jose, "Daha koyu bir parça gördüm ama bunun bir enginar olabileceğini düşündüm" dedi: "Ama bir kaşık dolusu yediğimde garip, sert ve gevrek bir şey fark ettim. Tükürdüm. Başta ne olduğunu bilmiyordum. Sonra bıyıkları ve bana bakan iki gözü gördüm. Kalktım ve kusmaya gittim."

Juan José az kalsın boynu kesilmiş ve yiyecekle birlikte dondurulmuş farenin kafasını yiyecekti: "Bu hayatımda başıma gelen en korkunç şey."

Malaga yakınlarındaki Rincón de la Victoria'da yaşayan Juan José, tatsız buluşunu Endülüs bölgesel yönetiminin tüketici kurumuna bildirdi.

Juan José bu istenmeyen malzemeyle karşılaşmadan üç gün önce satın aldığı ürün hakkında süpermarket zincirine de şikayette bulundu: "Fakat farenin kafasını ben aldıysam, vücudunun geri kalanını kim aldı? Hala yemek yiyemiyorum. Sadece yoğurt ve içecek tüketebiliyorum. Sağlıksız olmasının yanı sıra tehlikeli olabilirdi. Bir çocuğun boğazına kaçabilirdi."

Juan José ölü fareyle eşinin dondurulmuş yemeği satın aldığı Noel arifesinden üç gün sonra, pazartesi yüz yüze gelmişti. Farenin kafasını süpermarkete geri götürdü ve şikayette bulundu.

Juan José, başta çalışanların hikayesine inanamadığını dolayısıyla bunu kanıtlamak için kopmuş kafayı çıkarıp tezgahın üzerine koyduğunu söyledi.

Müşteri, "'Ne kadar kötü' dediler ve genel merkezi aradılar" diye ekledi.

Süpermarket sözcüsü şunları söyledi: "Şikayeti aldıktan sonra ürünün üreticisiyle iletişime geçtik ve bu ürün üzerinde yapılan tüm kontrollerin doğru olduğundan emin olmak için denetim yapıyoruz. Söz konusu üreticinin ve kendimizin (denetimlerini) yoğunlaştıracak ve yapılanlar hakkında her aşamada müşteriyi bilgilendireceğiz."

Kaynak: Independent Türkçe