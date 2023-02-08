Enkaz altında doğan bebeğin ailesinden yaşayan bir tek o kaldı

,Yaşanan felaket Suriye'yi de vurdu. 10 yıldan uzun bir süredir iç savaşın yıkımını yaşayan ülke Kahramanmaraş’taki depremden çok ağır etkilendi. Depremde mültecilerin yoğun olduğu bölgeler büyük zarar görürken toplam bin 356’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 3 binden fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Bölgeden gelen bir görüntü ise yürekleri burktu.

Söz konusu o anlarda hamile bir kadın enkaz altında doğum yaptı. Kurtarma ekipleri bebeğin sağlıklı olduğunu, annenin ise hayatını kaybettiğini söyledi. Kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından izlenen video dünyada gündem oldu.

SON DURUMU NETLEŞTİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken bebeğin son durumu ve doğumun detayları da belli oldu. Felaket yaşanmadan önce sancılanmaya başlayan anne, ölmeden önce doğum yaptı ve enkaz altında kaldı. Bebeğin ailesinden babası, 4 kardeşi ve teyzesi de hayatını kaybetti. Öte yandan bebeği enkazdan çıkaran ekipler, önce bir ses duyduklarını daha sonra ise göbek bağını fark ettikleri ve bebeği hastaneye götürdüklerini söyledi.

Enkaz altından çıkarıldıktan sonra Afrin'de bir hastaneye kaldırılan bebeğin son durumu hakkında doktor Hani Maarouf'dan açıklama geldi. Maarouf konuyla ilgili şöyle dedi:

"Durumu çok kötüydü. Vücudunun her yerinde morluklar ve yara izleri vardı. Ayrıca şiddetli soğuk nedeniyle hipotermi geçiriyordu. Onu hemen ısıttık ve kalsiyum takviyesine başladık. Sağlığı iyiye gidiyor"

Milliyet