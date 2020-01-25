"ENKAZ ALTINDA KALDIK, BİZİ KURTARIN!"

Depremin vurduğu Elazığ'dan peş peşe mucize haberler geliyor. Maden ilçesine bağlı Gezin'de enkaz altında kalan üç kişilik Dişli ailesi ile sabah saatlerinde iletişim kuruldu. Saat 8.10'da Baba Meriç, 1 saat sonra da 6 aylık hamile anne Pınar ve 12 yaşındaki çocukları Miraç Dişli sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde ise ekipler 4 kişilik Cengiz ailesi ile bağlantı kuruldu. Saat 07.50 sularında enkazdan ilk olarak Gülsüm Çelik'i çıkardı. Cengiz Çelik ve iki oğlu için çalışmalar sürüyor. Saat 09.50 civarında ise aynı apartmandan kimliği belirlenemeyen bir kadın daha sağ olarak çıkarıldı. Sabah saatlerinden bu yana enkazlardan çıkarılanların sayısı 5 oldu.

Elazığ Sivrice'de dün 20.55'de Richer ölçeğine göre 6,8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem başta Malatya olmak üzere bölgenin tamamında hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'da 17, Malatya'da dört toplam 21 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hastaneye başvuranların sayısını ise bin 30 olarak açıkladı.

ENKAZ ALTINDAN TELEFONLA ARADI

Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya’da bir çok binanın yıkıldı. Malatya’da enkaz altında kalan kimsenin olmadığı bilgisi verilirken depremin merkez üssü Elazığ’da 38 kişi yıkılan binaların altında kaldı. Sabah saatlerinde Elazığ’ın iki mahallesinde iki aile ile iletişime geçildi.

Mustafapaşa mahallesindeki 4 katlı bir apartmanın enkazı altında kalan Cengiz Çelik kurtarma çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri ile telefonla iletişime geçerek eşi ve iki oğlu ile birlikte enkaz altında kaldıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirdi. Çelik’in telefonla yaptığı tarif üzerine eşi Gülsüm Çelik sağ olarak çıkarıldı. Cengiz Çelik ve iki oğlu için çalışmalar sürüyor.

Bu arada saat 09.35 sularında kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın da aynı binanın enkazından sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan sedye üzerinde çıkarılıp ambulansa bindirilen kadının hareket ettiği görüldü.

3 KİŞİLİK DİŞLİ AİLESİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Elazığ Maden’e bağlı Gezin’de yer alan bir başka enkazda ise 3 kişilik Dişli ailesi ile sesli iletişim kuruldu. Çalışmalarını hassas cihazlarla sürdüren ekipler, dinlemenin ardından bir kişinin daha sesini duydu. Çalışmaları bu noktada yoğunlaştıran ekipler, birinci katta molaz yığını haline dönüşen enkazda kuyu açarak yaptıkları titiz çalışmanın ardından, Meriç Dişli’ye ulaşıldı.

Depremden 11 saat 15 dakika sonra 08.10’da çıkarılan yaralı olarak çıkarılan depremzede, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Enkezda halen Meriç Dişli’nin eşi 6 aylık hamile olan Pınar ve oğlu Miraç Dişli’nin bulunduğu öğrenildi. Anne ile oğlunun kurtarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

DİLEK APARTMANINDA 2 KİŞİYE ULAŞILMIŞTI

Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan ve depremden 5 saat sonra 12 yaşındaki erkek çocuğun kurtarıldığı Dilek Apartmanı enkazında hassas dinleme cihazı ve dedektör köpekler ile yapılan çalışmalarda sabah saat 06.00 sıralarında biri kadın 2 kişiye ulaşıldı. Bölgede tamamen sessizliğin sağlanmasının ardından hassas cihazlarla yapılan son dinlemede, depremzedelerin bulundukları mevkisini belirleyen ekipler, açtıkları kanaldan kurtarma çalışmalarına yön verdi.

KALAY APARTMANINDAN 3 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Gece saat 01.00 sıralarında ise Mustafapaşa Mahallesi Kalay Apartmanı enkazında yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde biri kadın 3 kişi sağ olarak çıkarıldı. Bu gelişme enkazdan canlı çıkabileceği umutlarını artırdı.