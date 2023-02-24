Enkazdaki mesaj Doğukan Manço'yu duygulandırdı
Enkazdaki mesaj Doğukan Manço'yu duygulandırdı
A+A-
Yaşanan felaketin ardından soluğu Hatay'da alan Doğukan Manço, duygulandıran bir paylaşımda bulundu.
Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en aktif çalışan yardımseverlerdendi.
Soluğu Hatay’da alan Manço yardım çalışmalarına katıldı, depremzede çocuklara moral vermek için çabaladı, sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yaparak afet bölgesi hakkında bilgiler verdi.
Doğukan Manço’nun afet bölgesinden yaptığı son paylaşım ise görenleri duygulandırdı.
Yıkılmış bir binadan geriye yalnızca Barış Manço’nun “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” şarkısının sözlerinin bulunduğu duvar yazısı kalmıştı:
Doğukan Manço takipçilerinin gönderdiği bu fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı.
posta.com.tr
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.