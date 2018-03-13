ERCAN HAVAALANI BÖLGESİNİ ÇEKİRGE SÜRÜSÜ BASTI!

Tarım Dairesi, Ercan Havaalanı ile DÜÇ Keçicilik Ünitesi arasında kalan kıraç arazilerde yoğun çekirge sürüsüne (Fas Çekirgesi) rastlandığını ve bugün itibarı ile zararlılarla mücadelenin başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Yapılan arazi sürveylerinde, Ercan Havalimanı ile Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) Keçicilik Ünitesi arasında kalan kıraç arazilerde yoğun çekirge sürüsüne (Fas Çekirgesi) rastlanmıştır.

Bilindiği üzere, çekirgeler bitkileri yemek, sapları kesmek suretiyle zarar yaparlar. Özellikle genç bitkilerde zarar çok yüksek olmaktadır. Çok yıllık bitkilerin yeni sürgün ve filizlerini, yaprak ve çiçeklerini, hatta dane ve meyvelerini yemek suretiyle ekonomik düzeyde zarar yaparlar.

Yoğunlukları yüksek olduğu zaman zarar oranı da artmaktadır. Salgın yaptığı yıl ve yerlerde % 100’e varan oranda zararlara neden olabilmektedir. Bunun yanında, bazı çekirgelerin virüs taşıdıkları ve temiz bitkilere bunları bulaştırdıkları saptamıştır.

İşte bu nedenlerle, Ercan Havalimanı ile DÜÇ Keçicilik Ünitesi arasında kalan kıraç arazilerde çekirgelere karşı, Tarım Dairesi Müdürlüğü ile Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü işbirliğiyle, bugün itibarı ile zararlılarla mücadele başlatılmıştır. Bu nedenle bu bölgelerde ikinci bir duyuruya kadar hayvan sahiplerinin hayvanlarını otlatmamaları ve arazi sahiplerinin hasat yapmamaları önemle duyurulur.