ERCAN HAVALİMANI 2020'NİN İLK GÜNÜ 112 UÇAĞA HİZMET VERECEK

Ercan, 2020’nin ilk günü olan 1 Ocak 2020’de 112 uçağa hizmet verecek.

Ercan Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında özel uçaklar hariç, 724 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek.

Ercan Havalimanı’na uçuş gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Anadolujet Hava Yolları ve Atlas Global Hava Yolları yeni yıl nedeniyle ek seferler koydu.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, yeni yılda yoğun bir trafik bekledikleri belirterek, Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Özçelik, bunun için Sivil Havacılık Dairesi, Pegasus Hava Yolları, Türk Hava Yolları (THY), AnadoluJet Hava yolları, AtlasGlobal Hava Yolları, İstanbul Handling, polis, muhaceret, sağlık ve Gümrük Dairesi ile koordinasyonun yapıldığını kaydetti.

Özçelik, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesini temenni etti.