Ercan Havalimanı’nda hem yolcu hem de uçak sayısında artış var

T&T Ercan Havalimanı, 2021 yılının ilk 2 ayında 42 bin 792 yolcu ve 429 uçağı konuk etti. 2022’nin aynı döneminde ise 309 bin 476 yolcu ve 2 bin 857 uçağa hizmet verildi.

2021’in Ocak ayında 19 bin 138 yolcu giriş ve çıkış yaparken, 217 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Aynı yılın Şubat ayında ise 212 uçak iniş ve kalkış yaptı. Yolcu sayısı ise 23 bin 654 oldu.

Bu rakamlar Ocak ve Şubat dönemi için son 3 yılın yolcu ve uçak istatistiklerindeki en düşük sayılar olarak tablolara yansıdı.

2021’in Ocak ve Şubat döneminde 23 bin 528 yolcu giriş ve 19 bin 264 yolcu çıkış yaparken, iki ayda 429 uçağa hizmet verildi.

2022’nin ilk 2 ayında ise 145 bin 389 yolcu KKTC’ye giriş yaparken, 164 bin 79 yolcu ise çıkış yaptı. Bu dönemde 2 bin 857 uçağa hizmet verildi.

BRTK